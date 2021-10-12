Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Георгий Пономарев: Когда становится тяжело, тренировка только начинается

12 октября 2021 года, 13:19

Известный псковский тренер Георгий Пономарев рассказал о том, как сделать тренировки более эффективными. В интервью «АиФ-Псков», необходимо, чтобы чтобы организм на тренировке ответил гормональным откликом.

Георгий Пономарев: Когда становится тяжело, тренировка только начинается

«Именно стрессовая нагрузка для организма выбрасывает в кровь гормоны, которые как ключом открывают жировые депо. И если в этот момент у вас дефицит килокалорий, этот жир станет топливом для энергетических процессов. Если же в течение дня вы потребили точно такое же количество килокалорий, которое потратили, то этот жир погуляет и вернется обратно», - рассказал он.

По словам Георгия Пономарева, тренировка должна быть стрессового характера. «Если вы даете себе нагрузку, с которой спокойно справляетесь, то никаких гормонов у вас не выбросится и ничего не откроется. Поэтому, как Шварценеггер говорил, вы должны сделать одно-два-три повторения за гранью того, что вы можете. В тот момент, когда становится тяжело, тренировка только начинается. А если вы в этот момент останавливаетесь, то никакого гормонального отклика не получаете», - пояснил тренер.

Также, по его словам, важен принцип прогрессирующей нагрузки. «Если вы бежите пятерку, то нужно через какое то время бежать шестерку либо увеличивать темп. Как-то шокировать!», - отметил Георгий Пономарев.

О том, как правильно худеть, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>> 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор наградил спасших упавшую с моста девочку псковичей
Назначили нового главного врача Псковской областной психбольницы
Псковским работодателям рассказали, как получить субсидию за трудоустройство безработных
Россельхозбанк создаёт условия для ускорения цифровизации АПК
15 и 16 октября в Пскове пройдет международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»
Зоотакси начнет работать в Пскове с 14 октября
Небесное сердце запечатлел псковский астроном-любитель
Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом снизилась у школьников в Псковской области
Капитальный ремонт стартовал в школе №5 в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Вкусно или красиво?

Общество / Здоровье
6 октября 16:47

Вкусно или красиво?
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино