Георгий Пономарев: Когда становится тяжело, тренировка только начинается

Известный псковский тренер Георгий Пономарев рассказал о том, как сделать тренировки более эффективными. В интервью «АиФ-Псков», необходимо, чтобы чтобы организм на тренировке ответил гормональным откликом.

«Именно стрессовая нагрузка для организма выбрасывает в кровь гормоны, которые как ключом открывают жировые депо. И если в этот момент у вас дефицит килокалорий, этот жир станет топливом для энергетических процессов. Если же в течение дня вы потребили точно такое же количество килокалорий, которое потратили, то этот жир погуляет и вернется обратно», - рассказал он.

По словам Георгия Пономарева, тренировка должна быть стрессового характера. «Если вы даете себе нагрузку, с которой спокойно справляетесь, то никаких гормонов у вас не выбросится и ничего не откроется. Поэтому, как Шварценеггер говорил, вы должны сделать одно-два-три повторения за гранью того, что вы можете. В тот момент, когда становится тяжело, тренировка только начинается. А если вы в этот момент останавливаетесь, то никакого гормонального отклика не получаете», - пояснил тренер.

Также, по его словам, важен принцип прогрессирующей нагрузки. «Если вы бежите пятерку, то нужно через какое то время бежать шестерку либо увеличивать темп. Как-то шокировать!», - отметил Георгий Пономарев.

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