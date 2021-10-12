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Общество

Псковский фитнес-тренер рассказал, как питаться до и после тренировки

12 октября 2021 года, 13:02

Если за полтора-два часа до тренировки был какой-то полноценный прием пищи, то ничего дополнительного не нужно. Как сообщает «АиФ-Псков», об этом рассказал известный псковский фитнес-тренер Георгий Пономарев.

Псковский фитнес-тренер рассказал, как питаться до и после тренировки

Впрочем, по его словам, до занятий можно позволить себе фрукт или стакан сока, чтобы был запас углеводов, который тут же потратится.

Также после тренировки допустим прием пищи: «Существует миф, что если хочешь похудеть, после тренировки есть нельзя. Полная чушь! Чтобы худеть, организму нужна энергия. И если подкрепиться какими-то простыми углеводами, — теми же фруктами, — никаких проблем это не вызовет. Важен будет именно суточный калораж - суточное количество килокалорий, которые человек потребил, а не вид пищевых продуктов».

Георгий Пономарев отметил, что для того, чтобы питание было максимально рациональным, нужно, чтобы все микроэлементы и витамины там присутствовали. «А иначе получается так, что вы мало потребляете, но и расходуете в обычной жизни мало, потому что вы не полны сил, не полны энергии и ваш организм, наоборот, замедляет все ваши обменные процессы», - сказал он.

Подробности о том, как правильно худеть, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>

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