Капитальный ремонт стартовал в школе №5 в Пскове

Работы по капитальному ремонту столовой и пищеблока стартовали в средней общеобразовательной школе №5 имени Героя России Марка Евтюхина в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках ремонтных работ происходит замена облицовки стен и пола в помещениях пищеблока и столовой. Также в процессе капремонта будут установлены новые окна, двери, раздаточное окно и расширен дверной проем в пищеблок. Кроме того, в помещениях установят современную систему приточно-вытяжной вентиляции. Ранее ее здесь не было.

По словам директора учреждения №5 Натальи Веселковой, капитальный ремонт не проводился в здании с момента постройки первого корпуса школы в 1962 году.

«Совсем скоро наши столовая и пищеблок примут всех детей и работников в обновленном виде. Это будет замечательный подарок нашей школе к 75-летию со дня основания, которое мы отпраздновали 1 октября», – подчеркнула она и поблагодарила городские власти за внимание к проблемам псковского учреждения образования.

Кроме того, Наталья Веселкова отметила, что капитальный ремонт ведется в выходные дни и после учебных занятий. На время их проведения питание школьников организовано во втором корпусе образовательного учреждения.

Ремонтные работы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина» планируют выполнить до 30 декабря 2021 года. Финансирование проекта ведется из бюджета города Пскова.