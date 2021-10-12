Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Псковские археологи поделились новыми находками

12 октября 2021 года, 12:22

Псковские археологи поделились новыми находками, обнаруженными на раскопках на улице Некрасова. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Псковские археологи поделились новыми находками

Фото из Instagram Археологического центра Псковской области

Во время раскопок специалисты обнаружили нательный крест и копоушко – длинный тонкий инструмент с лопаткой на конце, предназначенный для чистки ушей.

Ранее псковские археологи поделились находкой княжеской печати конца XI начала XII века.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор наградил спасших упавшую с моста девочку псковичей
Назначили нового главного врача Псковской областной психбольницы
Псковским работодателям рассказали, как получить субсидию за трудоустройство безработных
Россельхозбанк создаёт условия для ускорения цифровизации АПК
15 и 16 октября в Пскове пройдет международный фольклорный фестиваль «Золотые родники»
Зоотакси начнет работать в Пскове с 14 октября
Небесное сердце запечатлел псковский астроном-любитель
Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом снизилась у школьников в Псковской области
Георгий Пономарев: Когда становится тяжело, тренировка только начинается

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь