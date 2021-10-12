Псковские археологи поделились новыми находками, обнаруженными на раскопках на улице Некрасова. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Во время раскопок специалисты обнаружили нательный крест и копоушко – длинный тонкий инструмент с лопаткой на конце, предназначенный для чистки ушей.

Ранее псковские археологи поделились находкой княжеской печати конца XI начала XII века.