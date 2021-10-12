Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области за прошедшую неделю

С 4 по 10 октября в Псковской области в результате ДТП 20 человек получили травмы различной тяжести и три человека погибли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано 21 ДТП. Также за этот период полицейские пресекли 1 тыс. 838 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Кроме того, с 4 по 10 октября за руль в нетрезвом виде сели 51 водитель, 12 из них – повторно.