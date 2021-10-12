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Общество

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла семью лосей

12 октября 2021 года, 11:08

Самка лося с лосенком попали в объектив фотоловушки Полистовского заповедника, расположенного в Бежаницком и Локнянском районах Псковской области. Об этом представители заповедника сообщили в своем сообществе «ВКонтакте».

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла семью лосей
Фотозагадка
Фото Полистовского заповедника

11 октября сотрудники Полистовского заповедника предложили подписчикам группы угадать, кого же запечатлела фотоловушка. «Интрига создана! Когда же будет нам ответ? Фантазия у всех работает прекрасно! Так есть здесь зверь? Иль зверя нет?» – прокомментировала пост псковичка.

Среди вариантов пользователи предложили лису, медвежонка, птицу, рысь, и даже суслика. Были и те, кто сразу угадал, что в объектив фотоловушки попал лось.

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла семью лосей

Фото Полистовского заповедника
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла семью лосей

Фото Полистовского заповедника
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла семью лосей

Фото Полистовского заповедника
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