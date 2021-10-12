Фотоловушка Полистовского заповедника засняла семью лосей

Самка лося с лосенком попали в объектив фотоловушки Полистовского заповедника, расположенного в Бежаницком и Локнянском районах Псковской области. Об этом представители заповедника сообщили в своем сообществе «ВКонтакте».

11 октября сотрудники Полистовского заповедника предложили подписчикам группы угадать, кого же запечатлела фотоловушка. «Интрига создана! Когда же будет нам ответ? Фантазия у всех работает прекрасно! Так есть здесь зверь? Иль зверя нет?» – прокомментировала пост псковичка.

Среди вариантов пользователи предложили лису, медвежонка, птицу, рысь, и даже суслика. Были и те, кто сразу угадал, что в объектив фотоловушки попал лось.