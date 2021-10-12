Коечный фонд в Псковской области расширили до 944 мест

В Псковской области расширили коечный фонд до 944 мест. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. За прошедшие сутки, 11 октября, в Псковской области коронавирусом заразились 235 человек.

В Пскове к общей статистике добавились еще 67 жителей региона (всего 18 тыс. 31), в Великих Луках – 41 (всего 8 тыс. 633). 23 новых случая заболевания зафиксировали в Псковском районе (всего 4 тыс. 357), 16 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 506), 15 – в Печорском районе (всего 1 тыс. 15).

12 жителей региона заболели в Стругокрасненском районе (всего 752), 11 – в Себежском районе (всего 980), девять – в Великолукском районе (всего 1 тыс. 331), восемь – в Порховском районе (всего 1 тыс. 631).

Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Красногородском районе (всего 499), по два – в Невельском (всего 2 тыс. 125), Дедовичском (всего 1 тыс. 286), Плюсском (всего 935) и Бежаницком (всего 559) районах.

По одному человек добавились в статистику COVID-19 в Новосокольническом (всего 1 тыс. 421), Гдовском (всего 823), Пыталовском (всего 597), Палкинском (всего 538) и Дновском (всего 388) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 52 тыс. 926 человек, выздоровели – 45 тыс. 13, в том числе 48 – за прошедший день. Умерли 832 жителя региона. На данный момент в Псковской области проведено 563 тыс. 649 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 913 – за минувшие сутки.