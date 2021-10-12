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Досуг / Погода

Небольшой дождь и до +13 градусов прогнозируются в Псковской области 12 октября

12 октября 2021 года, 09:15

12 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов и +1…+6 градусов – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшой дождь и до +13 градусов прогнозируются в Псковской области 12 октября

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня по Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На юго-востоке региона ожидается небольшой дождь. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в этот день облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

В Великих Луках ожидается небольшой дождь. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +9…+11 градусов. Ночью похолодает до +4…+6 градусов.

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