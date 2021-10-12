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Общество / Здоровье

Почти тысяча псковичей привились от коронавируса за последние сутки

12 октября 2021 года, 08:32

За последние сутки в Псковской области первой вакциной от коронавируса привились 960 человек. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Почти тысяча псковичей привились от коронавируса за последние сутки

Фото Арсения Тимашова

С начала вакцинации первым компонентом привились 188 тыс. 493 псковича, вторым – 179 тыс. 620, в том числе 844 человека – за прошедшие сутки. Ревакцинировались 6 тыс. 75 жителей региона, из них 111 – за минувший день.

На данный момент расход поступившей вакцины составляет 76,6%.

«Почти тысяча новых вакцинированных за сутки! Рассчитываю, что мы вернемся к летней динамике прививочной кампании. Сейчас это имеет принципиальное значение», – подчеркнул Михаил Ведерников. 

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