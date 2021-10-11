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Общество / Здоровье

Псковский, Палкинский, Себежский и Пушкиногорский районы лидируют по количеству вакцинированных от ковида

11 октября 2021 года, 19:39

В настоящий момент лидерами по количеству вакцинированных первым компонентом от коронавируса в Псковской области являются Псковский (77%), Себежский (63,3%), Палкинский (56,5%) и Пушкиногорский (55%) районы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первую инъекцию вакцины за все время сделали более 187,7 тыс. человек (46,5% населения области от числа запланированного). Оба компонента получили около 180 тыс. человек.

Вакцина от ковида доступна во всех районах Псковской области. Стационарные прививочные пункты организованы в государственных медучреждениях, крупных торговых центрах в Пскове и Великих Луках. В регионе также работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты.

Записаться на вакцинацию можно по номеру «122», через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.В настоящий момент лидерами по количеству вакцинированных первым компонентом от коронавируса в Псковской области являются Псковский (77%), Себежский (63,3%), Палкинский (56,5%) и Пушкиногорский (55%) районы.

Первую инъекцию вакцины за все время сделали более 187,7 тыс. человек (46,5% населения области от числа запланированного). Оба компонента получили около 180 тыс. человек.

Вакцина от ковида доступна во всех районах Псковской области. Стационарные прививочные пункты организованы в государственных медучреждениях, крупных торговых центрах в Пскове и Великих Луках. В регионе также работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, через портал «Госуслуги», регистратуры поликлинических отделений. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и полис.

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