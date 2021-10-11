До 14 градусов тепла и облачность ожидаются в Псковской области 12 октября

12 октября по Псковской области температура воздуха днем будет от +9...+14 градусов и от -1 до +4 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
12 октября по Псковской области температура воздуха днем будет от +9...+14 градусов и от -1 до +4 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 12 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. День пройдет преимущественно без осадков.
Ветер будет южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление низкое.