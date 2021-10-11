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Досуг / Погода

До 14 градусов тепла и облачность ожидаются в Псковской области 12 октября

11 октября 2021 года, 18:31

12 октября по Псковской области температура воздуха днем будет от +9...+14 градусов и от -1 до +4 градусов – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 14 градусов тепла и облачность ожидаются в Псковской области 12 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 12 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер будет южных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.

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