Желанием стать «узнаваемым на улицах» объяснил молодой человеке прыжок с моста в Пскове

«Мне хотелось немного внимания, приятно, когда тебя узнают улицы», - прокомментировал корреспонденту «Псковской правды» свой прыжок с моста Александра Невского в Пскове 22-летний молодой человек. Он уверен, что на подобные поступки «способны лишь избранные».

Начинающий блогер отметил, что и Псков, и мост Александра Невского были выбраны им для совершения прыжка совершенно спонтанно, однако, заверил, что рассчитывал глубину реки Великой в этом месте и оценивал высоту моста. По словам молодого человека, все риски при выполнении прыжка он просчитал. «Я был уверен во всём. Главное - никогда не сдаваться», - подчеркнул он и добавил, что никаких суицидальных целей у него было, только «спортивный интерес».

Прыжок с моста в Пскове был первым для блогера экстремальным шагом для записи видеоролика. На вопрос о том, будут ли подобные съёмки в дальнейшем, он ответил, что решения примет в зависимости от реакции правоохранительных органов на прыжок.

В то же время молодой человек заверил, что не готов на какие-либо жёсткие поступки, при которых могут пострадать другие. «Я никогда не буду рисковать чужими жизнями», - заявил он.

На данный момент ролик вышел только на странице блогера в социальной сети «ВКонтакте», где набрал чуть более 100 просмотров.

Молодой человек спрыгнул с моста Александра Невского в Пскове 10 октября. Из воды на берег его доставили спасатели. Правоохранительные органы проводят проверку. Блогеру грозит административное наказание.