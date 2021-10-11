Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Княжескую печать нашли археологи в Пскове

11 октября 2021 года, 17:24

При проведении раскопок в центре Пскова археологи нашли княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Об этом Археологический центр Псковской области сообщает в своем Instagram-аккаунте.

Княжескую печать нашли археологи в Пскове
Фото Археологического центра Псковской области

Находка, по словам исследователей, относится к концу XI началу XII века. Исходя из упоминания крестильного имени Михаил, печать могла принадлежать или князю Святополку Изяславичу, или князю Олегу Святославичу – внукам Ярослава Мудрого.


Княжескую печать нашли археологи в Пскове
Фото Археологического центра Псковской области
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский, Палкинский, Себежский и Пушкиногорский районы лидируют по количеству вакцинированных от ковида
До 14 градусов тепла и облачность ожидаются в Псковской области 12 октября
Желанием стать «узнаваемым на улицах» объяснил молодой человеке прыжок с моста в Пскове
Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по спортивной аэробике в Туле
Псковский филиал академии госслужбы закрывается
Нуждающимся семьям могут предоставить школьные ноутбуки для дистанционки
Три тонны незаконно перевозимой обуви из Польши выявили псковские таможенники
Незрелой личностью назвала психолог прыгнувшего с моста в Пскове тиктокера
«Псковская правда» по итогам недели вошла в список самых цитируемых СМИ региона

Комментарии

Авторизация
No comments
Событие века

Культура
24 сентября 15:40

Событие века

Что ждет Анастасиевскую часовню Пскова в год ее 110-летия
Слава «Октябрю»!

Культура
23 сентября 14:25

Слава «Октябрю»!

Что археологи надеются найти на раскопках в центре города
Труба зовет

Культура
17 сентября 21:24

Труба зовет

Как печорская кирха с уникальным старинным органом обрела вторую жизнь