Княжескую печать нашли археологи в Пскове

При проведении раскопок в центре Пскова археологи нашли княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Об этом Археологический центр Псковской области сообщает в своем Instagram-аккаунте.
При проведении раскопок в центре Пскова археологи нашли княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Об этом Археологический центр Псковской области сообщает в своем Instagram-аккаунте.
Находка, по словам исследователей, относится к концу XI началу XII века. Исходя из упоминания крестильного имени Михаил, печать могла принадлежать или князю Святополку Изяславичу, или князю Олегу Святославичу – внукам Ярослава Мудрого.