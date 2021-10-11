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Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по спортивной аэробике в Туле

11 октября 2021 года, 16:47

Псковичи заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях «Золотая осень на Тульской земле» по спортивной аэробике, проходивших с 7 по 10 октября в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по спортивной аэробике в Туле

Фото из Телеграм-канала «Псковоблспорт»

Около 600 человек из 17 субъектов РФ приняли участие в соревнованиях. Псков представили воспитанники спортивной школы «Бригантина» под руководством тренеров Инны Мартыновой и Анжелики Алексеевой.

Девушки в категории 15-17 лет заняли первые и вторые места. Второе место выиграл коллектив среди спортсменов 12-14 лет, в категории 9-11 псковичи получили первое место.

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