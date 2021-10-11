Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по спортивной аэробике в Туле

Псковичи заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях «Золотая осень на Тульской земле» по спортивной аэробике, проходивших с 7 по 10 октября в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

Около 600 человек из 17 субъектов РФ приняли участие в соревнованиях. Псков представили воспитанники спортивной школы «Бригантина» под руководством тренеров Инны Мартыновой и Анжелики Алексеевой.

Девушки в категории 15-17 лет заняли первые и вторые места. Второе место выиграл коллектив среди спортсменов 12-14 лет, в категории 9-11 псковичи получили первое место.