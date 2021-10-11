Псковский филиал академии госслужбы закрывается

Псковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) ликвидирован. Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с псковским закрываются филиалы в Ижевске, Тольятти, Саранске, Иркутске.

Как сообщил «Псковской правде» директор псковского филиала академии Александр Патенко, решение о закрытии подразделений в нескольких городах принято в рамках работы по укрупнению образовательных учреждений. Он отметил, что сейчас вопрос о будущем отделений в ряде регионов ещё прорабатывается, возможно, Псков будет подразделением Северо-Западного института РАНХиГС.

«Образовательная площадка в Пскове остаётся и, соответственно, у псковичей, желающих пройти обучение или повышение квалификации будет возможность сделать это, не выезжая за пределы региона», - сказал Александр Патенко.