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Общество / Образование

Псковский филиал академии госслужбы закрывается

11 октября 2021 года, 16:22

Псковский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) ликвидирован. Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с псковским закрываются филиалы в Ижевске, Тольятти, Саранске, Иркутске.

Как сообщил «Псковской правде» директор псковского филиала академии Александр Патенко, решение о закрытии подразделений в нескольких городах принято в рамках работы по укрупнению образовательных учреждений. Он отметил, что сейчас вопрос о будущем отделений в ряде регионов ещё прорабатывается, возможно, Псков будет подразделением Северо-Западного института РАНХиГС.

«Образовательная площадка в Пскове остаётся и, соответственно, у псковичей, желающих пройти обучение или повышение квалификации будет возможность сделать это, не выезжая за пределы региона», - сказал Александр Патенко.  

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