Нуждающимся семьям могут предоставить школьные ноутбуки для дистанционки

В настоящий момент уже ведется работа с муниципалитетами по обеспечению возможности предоставления школьных компьютеров или ноутбуков нуждающимся семьям на время дистанционного обучения. Об этом 11 октября во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков отметил, что практически все школы региона подключены к высокоскоростному интернету. По его словам, причиной проблем могут стать сбои у федерального оператора или организационные моменты. Например, когда все школьники получают ссылку, одновременно открывают ее в онлайне и скачивают.

«Сеть может не справляться с такой нагрузкой. Нужно ребят готовить к тому, чтобы они приходили со скачанными материалами», – подчеркнул Андрей Ермаков.