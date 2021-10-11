Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Образование

Нуждающимся семьям могут предоставить школьные ноутбуки для дистанционки

11 октября 2021 года, 15:47

В настоящий момент уже ведется работа с муниципалитетами по обеспечению возможности предоставления школьных компьютеров или ноутбуков нуждающимся семьям на время дистанционного обучения. Об этом 11 октября во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Нуждающимся семьям могут предоставить школьные ноутбуки для дистанционки

Фото: Андрей Степанов

Андрей Ермаков отметил, что практически все школы региона подключены к высокоскоростному интернету. По его словам, причиной проблем могут стать сбои у федерального оператора или организационные моменты. Например, когда все школьники получают ссылку, одновременно открывают ее в онлайне и скачивают.

«Сеть может не справляться с такой нагрузкой. Нужно ребят готовить к тому, чтобы они приходили со скачанными материалами», – подчеркнул Андрей Ермаков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский, Палкинский, Себежский и Пушкиногорский районы лидируют по количеству вакцинированных от ковида
До 14 градусов тепла и облачность ожидаются в Псковской области 12 октября
Желанием стать «узнаваемым на улицах» объяснил молодой человеке прыжок с моста в Пскове
Княжескую печать нашли археологи в Пскове
Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по спортивной аэробике в Туле
Псковский филиал академии госслужбы закрывается
Три тонны незаконно перевозимой обуви из Польши выявили псковские таможенники
Незрелой личностью назвала психолог прыгнувшего с моста в Пскове тиктокера
«Псковская правда» по итогам недели вошла в список самых цитируемых СМИ региона

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
19:04 11.10.2021

Нужно ребят учить в школах, по-нормальному, а не думать о дистанционке. Зачем тогда нужны школы и учителя в таком случае? Чтобы домашнее раздать, так это в учебнике всё есть, родители и учат детей на дистанциоке. Мэр Москвы собирается тестировать детей палкамипцр, это болезненно для детей, и родителям заранее необходимо принимать решения. За Москвой и наш регион будет в первых рядах по пцртестам детей.

Вкусно или красиво?

Общество / Здоровье
6 октября 16:47

Вкусно или красиво?
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино