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Происшествия

Три тонны незаконно перевозимой обуви из Польши выявили псковские таможенники

11 октября 2021 года, 15:17

На таможенном посту МАПП Убылинка псковские таможенники обнаружили три тонны обуви из Польши, которые пытались провести незаконно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Три тонны незаконно перевозимой обуви из Польши выявили псковские таможенники

Фото: Александр Сидоренко

В Москву из Польши везли сумки, женскую, мужскую и детскую обувь, косметику для обуви, рюкзаки, шарфы, ремни и др. В результате досмотра таможенники обнаружили, что фактический вес товара не совпадает с заявленным в документах. В каждом из трех автомобилей для международной перевозки, направляющихся по одному адресу и из одной точки отправки, перевозили на тонну больше товара, чем было заявлено.

В отношении фирмы-перевозчика по данному вопросу возбуждено три дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.

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