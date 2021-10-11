Три тонны незаконно перевозимой обуви из Польши выявили псковские таможенники

На таможенном посту МАПП Убылинка псковские таможенники обнаружили три тонны обуви из Польши, которые пытались провести незаконно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В Москву из Польши везли сумки, женскую, мужскую и детскую обувь, косметику для обуви, рюкзаки, шарфы, ремни и др. В результате досмотра таможенники обнаружили, что фактический вес товара не совпадает с заявленным в документах. В каждом из трех автомобилей для международной перевозки, направляющихся по одному адресу и из одной точки отправки, перевозили на тонну больше товара, чем было заявлено.

В отношении фирмы-перевозчика по данному вопросу возбуждено три дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.