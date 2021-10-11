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Происшествия

Незрелой личностью назвала психолог прыгнувшего с моста в Пскове тиктокера

11 октября 2021 года, 14:19

Психолог назвала прыгнувшего с моста в Пскове 22-летнего тиктокера незрелой личностью инфантильного плана. Об этом «Псковской правде» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ, практикующий психолог Диана Грибанова.

Незрелой личностью назвала психолог прыгнувшего с моста в Пскове тиктокера

Фото с Телеграм-канала «Псковская сводка»

По её словам, молодому тиктокеру, вероятно, сложно выйти из подросткового кризиса, и единственный для него «верный» способ – привлечение внимания к своей персоне.

Диана Грибанова также подчеркнула, что привлечение внимания к себе в подобных ситуациях – это та основная мотивация, которая, отключая разумные части мозга, не позволяет человеку критически оценивать ситуацию. «Для таких личностей сделать ничего просто так не возможно, нужно, чтобы были зрители», – отметила психолог.

Доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка ПсковГУ также добавила, что, совершая для видеосъемки поступки, подобные прыжку с моста, человек думает только об успехе, которые должен принести этот шаг. «Адреналин настолько возрастает, что это точно не про разумное управление своим поведением», – подчеркнула Диана Грибанова.

Кроме того, в подобных случаях можно говорить и о социально-экономических факторах. По словам психолога, социальные сети на данные момент воспринимаются многими как легкий способ заработать деньги и достичь определенного успеха. Диана Грибанова отметила, в интернете, который позволяет охватить аудиторию, невозможную собрать в городе, популярностью пользуются именно выходящие из ряда вон вещи.

10 октября 22-летний тиктокер из Гатчины Ленинградской области прыгнул с псковского моста Александра Невского в реку Великую ради записи видео. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили молодого человека на берег, после чего его доставили в отдел полиции. Ему грозит административная ответственность.

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