Единую образовательную платформу для дистанционного обучения разрабатывают в Псковской области

В Псковской области ведется разработка единой образовательной платформы для дистанционного обучения. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 октября.

По его словам, единая система для дистанционного обучения находится в постоянной доработке. Андрей Ермаков отметил, что образовательная платформа должна содержать достаточное количество информационных материалов, ведь недостаточно просто иметь канал для связи.

«Мы стремимся создать полноценную, подходящую всем образовательным организациям собственную региональную платформу, которая будет ориентирована на привлечение всех необходимых материалов, полезных в период дистанционного формата», – подчеркнул Андрей Ермаков.

Образовательная платформа, как сообщил председатель профильного комитета, не будет обязательной для всех. Школам необходимо будет предоставить выбор из существующих площадок, которые они будут использовать в конкретной ситуации в зависимости от образовательной программы.