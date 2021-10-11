До конца июля 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина

Парк имени Юрия Гагарина в Пскове благоустроят до 31 июля 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках благоустройства в нем отремонтируют старые и сделают новые велосипедные и пешеходные дорожки, установят площадки для минифутбола, баскетбола и воркаута, а также детский игровой комплекс. Кроме того, в псковском парке появятся малые архитектурные формы, освещение, скамейки и урны, деревья, кустарники и цветы.

Парк имени Юрия Гагарина, расположенный на Запсковье между улица Гдовской и Гущина, будет благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Радует, что в скором времени в Пскове появится еще одно благоустроенное пространство, где смогут отдыхать и с пользой проводить время псковичи всех возрастов. Сейчас мы прорабатываем вопрос отражения темы космоса в деталях благоустройства, чтобы название парка и его содержание были взаимосвязаны», – подчеркнул и.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

В 2020 году псковский парк имени Юрия Гагарина занял первое место в голосовании псковичей, которые выбирали городские объекты для благоустройства.