Еще 232 человека заразились коронавирусом в Псковской области

В Пскове за минувший день в общую статистику добавился еще 71 заболевший (всего 17 тыс. 964), в Великих Луках – 46 (всего 8 тыс. 592). 23 новых случая зафиксировали в Псковском районе (всего 4 тыс. 334), 16 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 490).

14 человек заразились коронавирусом в Печорском районе (всего 1 тысяча), по 11 – в Себежском (всего 969) и Красногородском (всего 493) районах. По семь новых случаев выявили в Опочецком (всего 2 тыс. 462) и Плюсском (всего 933) районах, по шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 420) и Гдовском (всего 822) районах.

По три жителя региона заболели в Великолукском (всего 1 тыс. 322) и Пыталовском (всего 596) районах, по два – в Порховском (всего 1 тыс. 623), Дедовичском (всего 1 тыс. 284) и Бежаницком (всего 557) районах. По одному случаю зафиксировали в Невельском (всего 2 тыс. 123) и Стругокрасненском (всего 740) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 52 тыс. 691 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 44 тыс. 965, в том числе 150 – за прошедшие сутки. Умерли 832 жителя региона, 4 – за прошедшие день. На данный момент в регионе проведено 561 тыс. 736 исследований на коронавирус, из них 1 тыс. 155 – за минувшие сутки.