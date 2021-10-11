Николай Красиков возглавит Псковский перинатальный центр

Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.
Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.
Как отмечается в сообщении, его в скором времени должны представить коллективу.
Николай Красиков – оперирующий гинеколог, окончивший Медицинский институт Тульского государственного университета. В последние годы молодой врач работал в Москве и Одинцово. Там он был на хорошем счету и неоднократно получал награды.