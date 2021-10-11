Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Николай Красиков возглавит Псковский перинатальный центр

11 октября 2021 года, 11:39

Псковский перинатальный центр возглавит Николай Красиков. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

Николай Красиков возглавит Псковский перинатальный центр

Фото: Дарья Хваткова

Как отмечается в сообщении, его в скором времени должны представить коллективу.

Николай Красиков возглавит Псковский перинатальный центр

Фото: Псковское агентство информации

Николай Красиков – оперирующий гинеколог, окончивший Медицинский институт Тульского государственного университета. В последние годы молодой врач работал в Москве и Одинцово. Там он был на хорошем счету и неоднократно получал награды.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три тонны незаконно перевозимой обуви из Польши выявили псковские таможенники
Незрелой личностью назвала психолог прыгнувшего с моста в Пскове тиктокера
«Псковская правда» по итогам недели вошла в список самых цитируемых СМИ региона
Единую образовательную платформу для дистанционного обучения разрабатывают в Псковской области
До конца июля 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина
Еще 232 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Прыгнувший с моста в Пскове тиктокер может быть привлечён к ответственности за хулиганство
Деревню Самолва могут исключить из состава приграничной зоны
В Псковскую область запретили ввоз около 13 тонн белорусской рыбы

Комментарии

Авторизация
No comments
Вкусно или красиво?

Общество / Здоровье
6 октября 16:47

Вкусно или красиво?
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино