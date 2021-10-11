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Общество

В Псковскую область запретили ввоз около 13 тонн белорусской рыбы

11 октября 2021 года, 11:08

12,9 тонн белорусской соленой салаки запретили ввозить в Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В Псковскую область запретили ввоз около 13 тонн белорусской рыбы

Фото: Дарья Хваткова

Партию неразделанной рыбной продукции, следовавшей в Санкт-Петербург, запретили ввозить представители Россельхознадора на российско-белорусском участке госграницы России в деревне Долосцы.

В рамках проведения ветеринарного контроля сотрудниками управления было установлено неудовлетворительного состояние грузового отсека транспортного средства, где и находился перевозимый белорусский товар. Как отметили в Россельхознадзоре, на полу транспорта находились лужи (подтеки), напоминающие тузлук (раствор поваренной соли) по органолептическим показателям.

Согласно принятому решению в связи с несоблюдением ветеринарно-санитарных требований соленая неразделанная салака запрещена к перемещению по территории РФ. Представителями Россельхознадзора был составлен акт о возврате товара в Белоруссию.

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