В Псковскую область запретили ввоз около 13 тонн белорусской рыбы

12,9 тонн белорусской соленой салаки запретили ввозить в Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Партию неразделанной рыбной продукции, следовавшей в Санкт-Петербург, запретили ввозить представители Россельхознадора на российско-белорусском участке госграницы России в деревне Долосцы.

В рамках проведения ветеринарного контроля сотрудниками управления было установлено неудовлетворительного состояние грузового отсека транспортного средства, где и находился перевозимый белорусский товар. Как отметили в Россельхознадзоре, на полу транспорта находились лужи (подтеки), напоминающие тузлук (раствор поваренной соли) по органолептическим показателям.

Согласно принятому решению в связи с несоблюдением ветеринарно-санитарных требований соленая неразделанная салака запрещена к перемещению по территории РФ. Представителями Россельхознадзора был составлен акт о возврате товара в Белоруссию.