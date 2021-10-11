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Общество

Псковский астроном заснял туманности «Медуза» и «Коготь Омара»

11 октября 2021 года, 10:10

Туманности «Коготь Омара» и «Медуза» запечатлел псковский астроном Петр Митрофанов над деревней Черняковицы в Псковском районе. Об этом он сообщил в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Неделя ясной погоды в сочетании с достаточно большой продолжительности ночи в октябре позволила поснимать несколько туманностей,» – отметил пскович.

Туманность Sh2-157 «Коготь Омара», по словам астронома, находится в созвездии Кассиопеи и является ее «яркой эмиссионной туманностью».

Псковский астроном заснял туманности «Медуза» и «Коготь Омара»
Туманность Sh2-157 «Коготь Омара»
Фото: Петр Митрофанов

Туманность «Медуза»,или же «Шарплес», как отмечает Петр Митрофанов, располагается в созвездии Близнецов примерно в пяти тысячах световых лет от Земли.

Псковский астроном заснял туманности «Медуза» и «Коготь Омара»
Туманность «Медуза»
Фото: Петр Митрофанов

«Съемка еще одной туманности в созвездии Кассиопея будет продолжена в ближайшую ночь, которая также ожидается ясной», – добавил псковский астронавт.

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