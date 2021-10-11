Псковский астроном заснял туманности «Медуза» и «Коготь Омара»

Туманности «Коготь Омара» и «Медуза» запечатлел псковский астроном Петр Митрофанов над деревней Черняковицы в Псковском районе. Об этом он сообщил в сообществе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Неделя ясной погоды в сочетании с достаточно большой продолжительности ночи в октябре позволила поснимать несколько туманностей,» – отметил пскович.

Туманность Sh2-157 «Коготь Омара», по словам астронома, находится в созвездии Кассиопеи и является ее «яркой эмиссионной туманностью».