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Досуг / Погода

До +14 градусов потеплеет в Псковской области 11 октября

11 октября 2021 года, 09:30

11 октября в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9...+14 градусов и -1…+4 градуса – ночью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой данные Псковского гидрометцентра.

До +14 градусов потеплеет в Псковской области 11 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 11 октября по Псковской области прогнозируется переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове день пройдет без дождей. Воздух в дневное время прогреется до +11…+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов.

В Великих Луках осадки не прогнозируются. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +11…+13 градусов и +1…+3 градуса – в ночное время.

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