До 14 октября временно не работает читальный зал Госархива Псковской области

Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу с 11 октября. Об этом сообщает Государственный архив региона в своем сообществе «ВКонтакте».

Читальный зал, расположенный по адресу: г. Псков, улица Петрова, д.1, временно не будет работать с 11 по 14 октября. «Специалисты архива свяжутся с заявителями, записавшимися на предстоящую неделю. О возобновлении работы и ее режиме мы сообщим дополнительно», – отмечается в сообщении.

Сотрудники Госархива Псковской области приносят извинения за доставленные неудобства.