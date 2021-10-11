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Общество

До 14 октября временно не работает читальный зал Госархива Псковской области

11 октября 2021 года, 08:28

Читальный зал Госархива Псковской области временно приостанавливает работу с 11 октября. Об этом сообщает Государственный архив региона в своем сообществе «ВКонтакте».

До 14 октября временно не работает читальный зал Госархива Псковской области

Читальный зал, расположенный по адресу: г. Псков, улица Петрова, д.1, временно не будет работать с 11 по 14 октября. «Специалисты архива свяжутся с заявителями, записавшимися на предстоящую неделю. О возобновлении работы и ее режиме мы сообщим дополнительно», – отмечается в сообщении.

Сотрудники Госархива Псковской области приносят извинения за доставленные неудобства.

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