Михаил Ведерников проверил ход реконструкционных работ улицы Л.Поземского в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил проведение работ на второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников изучил территорию работ и поговорил с представителями подрядчика. Губернатор подчеркнул, что завершения ремонта особенно ждут жители Запсковья, о чем свидетельствуют многочисленные обращения по этому вопросу.

Основной причиной задержки стала необходимость закончить археологические исследования.

«Это хорошо знакомые сложности для центра Пскова, но в данном случае пока трудно спрогнозировать сроки их завершения. Все зависит от наличия новых находок и их количества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Сейчас нашли возможность продолжить строительство на участке, на котором исследования завершены. Там работает техника. В дальнейшем подобный подход позволит сэкономить время.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, хоть объект и является непростым, делается все необходимое для наращивания динамики хода работ.