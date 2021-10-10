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Культура / Наследие

Михаил Ведерников проверил ход реконструкционных работ улицы Л.Поземского в Пскове

10 октября 2021 года, 15:05

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил проведение работ на второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников проверил ход реконструкционных работ улицы Л.Поземского в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников изучил территорию работ и поговорил с представителями подрядчика. Губернатор подчеркнул, что завершения ремонта особенно ждут жители Запсковья, о чем свидетельствуют многочисленные обращения по этому вопросу.

Основной причиной задержки стала необходимость закончить археологические исследования.

«Это хорошо знакомые сложности для центра Пскова, но в данном случае пока трудно спрогнозировать сроки их завершения. Все зависит от наличия новых находок и их количества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Сейчас нашли возможность продолжить строительство на участке, на котором исследования завершены. Там работает техника. В дальнейшем подобный подход позволит сэкономить время.

Михаил Ведерников подчеркнул, что, хоть объект и является непростым, делается все необходимое для наращивания динамики хода работ.

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