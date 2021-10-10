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Общество / Здоровье

Оба компонента вакцины от ковида сделали больше 178 тыс. человек в Псковской области

10 октября 2021 года, 13:44

178 тыс. 675 человек сделали оба компонента вакцины от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщает губернатор Михаил Ведерников в своём профиле в Instagram. За последние сутки второй раз привились восемь человек.

Оба компонента вакцины от ковида сделали больше 178 тыс. человек в Псковской области

190 человека привились первой вакциной от ковида за 9 октября, всего – 187 тыс. 379. Ревакцинировались за всё время 5 тыс. 964. Расход поступившей вакцины в регионе составляет 76,1%.

«Во всех муниципалитетах вакцина есть в достаточном количестве. Записывайтесь, чтобы защитить свое здоровье!», – призвал глава региона.

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