Почти на 90% загружен коечный фонд для ковидбольных в Псковской области

Загрузка коечного фонда для ковидбольных в Псковской области составляет почти 90%. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В реанимации 40 человек, – сообщил губернатор. – Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности».

В Псковской области зафиксировано 229 новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки.

В Пскове (всего 17 тыс. 893) заразились 63 человека, в Великих Луках (всего 8 тыс. 546) – 40.

В Псковском (всего 4 тыс. 311) районе 22 новых случая заражения, в Печорском (всего 986) районе – 14. По 12 местных жителей заболели в Островском (всего 2 тыс. 455) и Себежском (всего 958) районах. По 10 новых случаев ковида в Порховском (всего 1 тыс. 621) и Опочецком (всего 1 тыс. 474) районах, по восемь – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 414) и Красногородском (всего 482) районах. Шесть человек заболели в Дедовичском (всего 1 тыс. 282) районе. По четыре человека заразились в Великолукском (всего 1 тыс. 319) и Плюсском (всего 926) районах. В Пустошкинском (всего 507) районе зафиксировано три подтвержденных случая. По два человека заболели в Дновском (всего 387), Стругокрасненском (всего 739), Локнянском (всего 354), Гдовский (всего 816) и Невельском (всего 2 тыс. 122) районах. По одному новому случаю подтверждено в Куньинском (всего 470), Пушкиногорском (всего 622) и Пыталовском (всего 593) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 52 тыс. 459 человек, выздоровели – 44 тыс. 815, из которых 216 за минувшие сутки. Умерли – 828 жителей региона, пять скончавшихся – за последние сутки. Всего проведено 560 тыс. 581 исследований на COVID-19, 1 тыс. 970 – за недавний промежуток времени.