До +15 градусов ожидается в Псковской области 10 октября

10 октября в Псковской области днем температра воздуха составит от +10 до +15 градусов, ночью столбики термометров покажут от -2 до +3. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южных направлений умеренный.

В Пскове без существенных осадков, температура будет от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров покажут +0...+2 градуса.

В Великих Луках дождя не ожидается, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. В ночное время температура воздуха составит -0...-2 градусов.