Михаил Ведерников: Мы не достигли требуемых показателей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию, связанную с ростом количества вакцинированных вместе с количеством заболевших, в своем еженедельном обращении к псковичам в Instagram-аккаунте 9 октября.

По его словам, Псковская область еще не достигла требуемых показателей. «На сегодняшний день план по уровню вакцинации выполнен лишь на 48%. У нас не сформировался коллективный иммунитет, вирус продолжает широко ходить по популяции и адаптироваться к новым условиям», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что вакцинация не является гарантией, что человек больше не заболеет коронавирусом. Она, по его словам, убережет человека «от летального исхода и от тяжёлых форм заболевания». Глава региона также обратил внимание на то, что от вакцины нельзя заразиться чисто технически.

Михаил Ведерников отметил, что, когда в Псковской области вакциной от коронавируса прививалось по 2-3 тыс человек, – заболеваемость в регионе шла на спад. На сегодняшний же день среднесуточная вакцинация достигла 600 прививок.

Глава региона также привел статистические данные по России, отметив, что по состоянию на июнь, в стране коронавирусом заразились только 0,5% жителей. В четверг, по словам Михаила Ведерникова, Министром здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил новые сведения, подчеркнув, что этот показатель вырос до 2%.