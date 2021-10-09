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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Мы не достигли требуемых показателей

9 октября 2021 года, 19:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию, связанную с ростом количества вакцинированных вместе с количеством заболевших, в своем еженедельном обращении к псковичам в Instagram-аккаунте 9 октября.

По его словам, Псковская область еще не достигла требуемых показателей. «На сегодняшний день план по уровню вакцинации выполнен лишь на 48%. У нас не сформировался коллективный иммунитет, вирус продолжает широко ходить по популяции и адаптироваться к новым условиям», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что вакцинация не является гарантией, что человек больше не заболеет коронавирусом. Она, по его словам, убережет человека «от летального исхода и от тяжёлых форм заболевания». Глава региона также обратил внимание на то, что от вакцины нельзя заразиться чисто технически.

Михаил Ведерников отметил, что, когда в Псковской области вакциной от коронавируса прививалось по 2-3 тыс человек, – заболеваемость в регионе шла на спад. На сегодняшний же день среднесуточная вакцинация достигла 600 прививок.

Глава региона также привел статистические данные по России, отметив, что по состоянию на июнь, в стране коронавирусом заразились только 0,5% жителей. В четверг, по словам Михаила Ведерникова, Министром здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил новые сведения, подчеркнув, что этот показатель вырос до 2%.

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Комментарии

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Бабулечка
23:15 09.10.2021

У светил медицины противоположное мнение.Врач,кандидат мед.наук,профессор Ольга Акимушкина -"Коронавирус может стать "злее" из-за вакцинации"..для ИА Красная Весна от 15 июля 2021г. Эпидемиолог ,профессор,Д.М.Н.Игорь Гундаров -" Принудительная вакцинация от коронавируса-это не медицинская проблема, а политический и экономический вопрос,который не имеет к медицине и здоровью населения прямого отношения.А если и имеет,то с отрицательным знаком",-для ИА Красная Весна.

Бабулечка
23:37 09.10.2021

Д.М.Н.,профессор Владислав Шафалинов в беседе с Царьградом -" Кошмарят ради того,чтобы потянуть по максимуму на вакцинацию,по максимуму оправдать свои идиотские политические шаги в отношении локдаунов и масочно-перчаточного режимов.Вот и всё.". "Известия" сообщают -"Вероятность заразиться коронавирусом у невакцинированных людей в 29 раз меньше в сопоставлении с привитой категорией",- такие данные приводятся в отчёте американского центра по контролю и профилактике заболеваний,опубликованы 24 ав

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