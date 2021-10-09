Почти шесть тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса

5 тыс. 964 человека прошли ревакцинацию от коронавируса в Псковской области. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины от коронавируса за прошедшие сутки, 8 октября, привились 566 человек, вторым компонентом – 519 жителей региона. Всего с начала вакцинации первым компонентом привились 187 тыс. 189 псковичей, вторым – 178 тыс. 590. Ревакцинировались за минувший день 108 человек.

Расход поступившей вакцины в Псковской области составляет 76,1%.



«Суточная вакцинация почти дошла до 600 прививок. Рассчитываю, что динамика роста будет сохраняться и дальше. Записывайтесь – сейчас это важнейшая общая задача», – подчеркнул Михаил Ведерников.