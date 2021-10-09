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Транспорт / Инфраструктура

Более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в двух районах Псковской области

9 октября 2021 года, 16:45

В двух районах Псковской области состоялась приемка свыше 19 км автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в двух районах Псковской области

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Приемка участков дороги состоялась в Великолукском и Усвятском районах, где расположены общеобразовательные учреждения. Как отметили в профильном комитете, это второй по крупности объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Великолукском районе (с 12 по 25-й км) в нормативное состояние был приведен отрезок автодороги между деревнями Бандино и Аничково. Подрядчиком было заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.

Более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в двух районах Псковской области

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Кроме того, на данном отрезке дороги отремонтированы девять водопропускных труб и мост через реку Вскувица, приведены в порядок 15 автобусных остановок. Для улучшения видимости на виражах также спилены деревья, мешающие обзору, а в деревне Плаксино на проезжей части нанесены шумовые полосы возле школы.

В Усвятском районе (с 56-го по 62-й км) в нормативное состояние был приведет участок дороги, проходящий через деревню Церковище. Для усиления конструкции дорожной одежды на данном отрезке была применена технология регенерации старого асфальта.

Более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в двух районах Псковской области

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Еще одной особенностью ремонта данного участка являлась близость жилых домов к трассе в древне. Для обеспечения доступа к жилым домам были отремонтированы пандусы, лестницы, съезды, а также водоотвод вдоль дороги.

Также была заасфальтированы площадка для остановки школьного автобуса и пешеходная дорожка, ведущая к Церковищенской школе. Кроме того, в рамках ремонтных работ был восстановлен мост через реку Усвяча, отремонтированы водопропускные трубы и автобусные остановки.

Финансирование комплексного ремонта двух участков дороги – около 400 млн рублей – производилось из областного бюджета. 

Автомобильную дорогу Великие Луки – Усвяты восстанавливают поэтапно. 8,6 км дорожного покрытия было отремонтировано в 2019 году, около 7,5 км – в 2020, в нынешнем году – еще 19,08 км. В течение трех лет будут отремонтированы еще 31,5 км автодороги.

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