Более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в двух районах Псковской области

В двух районах Псковской области состоялась приемка свыше 19 км автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.



Приемка участков дороги состоялась в Великолукском и Усвятском районах, где расположены общеобразовательные учреждения. Как отметили в профильном комитете, это второй по крупности объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Великолукском районе (с 12 по 25-й км) в нормативное состояние был приведен отрезок автодороги между деревнями Бандино и Аничково. Подрядчиком было заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.



Кроме того, на данном отрезке дороги отремонтированы девять водопропускных труб и мост через реку Вскувица, приведены в порядок 15 автобусных остановок. Для улучшения видимости на виражах также спилены деревья, мешающие обзору, а в деревне Плаксино на проезжей части нанесены шумовые полосы возле школы. В Усвятском районе (с 56-го по 62-й км) в нормативное состояние был приведет участок дороги, проходящий через деревню Церковище. Для усиления конструкции дорожной одежды на данном отрезке была применена технология регенерации старого асфальта.