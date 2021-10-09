Более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты приняли в двух районах Псковской области

В двух районах Псковской области состоялась приемка свыше 19 км автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
В двух районах Псковской области состоялась приемка свыше 19 км автодороги Великие Луки – Усвяты. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Приемка участков дороги состоялась в Великолукском и Усвятском районах, где расположены общеобразовательные учреждения. Как отметили в профильном комитете, это второй по крупности объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Великолукском районе (с 12 по 25-й км) в нормативное состояние был приведен отрезок автодороги между деревнями Бандино и Аничково. Подрядчиком было заменено асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.
Кроме того, на данном отрезке дороги отремонтированы девять водопропускных труб и мост через реку Вскувица, приведены в порядок 15 автобусных остановок. Для улучшения видимости на виражах также спилены деревья, мешающие обзору, а в деревне Плаксино на проезжей части нанесены шумовые полосы возле школы.
В Усвятском районе (с 56-го по 62-й км) в нормативное состояние был приведет участок дороги, проходящий через деревню Церковище. Для усиления конструкции дорожной одежды на данном отрезке была применена технология регенерации старого асфальта.
Еще одной особенностью ремонта данного участка являлась близость жилых домов к трассе в древне. Для обеспечения доступа к жилым домам были отремонтированы пандусы, лестницы, съезды, а также водоотвод вдоль дороги.
Также была заасфальтированы площадка для остановки школьного автобуса и пешеходная дорожка, ведущая к Церковищенской школе. Кроме того, в рамках ремонтных работ был восстановлен мост через реку Усвяча, отремонтированы водопропускные трубы и автобусные остановки.
Финансирование комплексного ремонта двух участков дороги – около 400 млн рублей – производилось из областного бюджета.
Автомобильную дорогу Великие Луки – Усвяты восстанавливают поэтапно. 8,6 км дорожного покрытия было отремонтировано в 2019 году, около 7,5 км – в 2020, в нынешнем году – еще 19,08 км. В течение трех лет будут отремонтированы еще 31,5 км автодороги.