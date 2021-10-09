В Псковской области QR-коды нужно предъявлять псковичам старше 18 лет. Об этом в своем Instagram-аккаунте во время еженедельного обращения к псковичам заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что это вовсе не означает, что детей не будут никуда пускать: они должны будут ходить в сопровождении родителей, у которых есть необходимые документы.

По словам Михаила Ведерникова, QR-код – это ссылка на сертификат о вакцинации в кабинете Госуслуг, который автоматически генерируется после прохождения вакцинации. Предъявлять его можно не только в электронном виде (на телефоне), но и в распечатанном варианте. Подойдет также и бумажный сертификат, который выдается в медучреждении после вакцинации вторым компонентом. Переболевшие коронавирусом должны иметь справку о перенесенной болезни.

«Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя. Именно туда будет ограничиваться вход для невакцинированных и неболевших», – подчеркнул Михаил Ведерников, комментируя вопрос о людях, имеющих медотвод.

Кроме того, глава региона обратил внимание, что все противоэпидемические меры распространяются не только на жителей Псковской области, но и на всех туристов, которые находятся на территории регионе.

Он также напомнил, что альтернатива QR-кодам – полная приостановка деятельности до улучшения эпидобстановки в регионе. «QR-коды – это и есть мера, которая минимизирует убытки», – подчеркнул глава региона.

С 11 октября культурные мероприятия (концерты и спектакли) в Псковской области смогут посещать только вакцинированные или переболевшие жители региона. В Псковской областной филармонии уточнили, что те, кто не имеет QR-кодов или справок о перенесенном заболевании, смогут вернуть билеты на концерты с полным возмещением их стоимости.

С 1 ноября ограничения коснутся также фудкортов, кинотеатров, картинных галерей, театров, музеев-заповедников, концертных залов и аквапарков.