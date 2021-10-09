Еще 225 человек заразились коронавирусом в Псковской области

За прошедшие сутки, 8 октября, в Псковской области зафиксировали еще 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

59 человек заразились коронавирусом в Пскове (всего 17 тыс. 830), 33 – в Великих Луках (всего 8 тыс. 506), 19 – в Псковском районе (всего 4 тыс. 289), 15 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 464).

13 новых случаев заболевания выявили в Великолукском районе (всего 1 тыс. 315), по 11 – в Островском (всего 2 тыс. 443), Печорском (всего 972) и Себежском (всего 946) районах. 9 человек заболели в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 406), по восемь – в Порховском (всего 1 тыс. 611) и Красногородском (всего 474) районах.

По пять жителей региона заразились в Невельском (всего 2 тыс. 120) и Плюсском (всего 922) районах, четыре – в Стругокрасненском районе (всего 737), три – в Гдовском районе (всего 814). По два новых случая зафиксировали в Дедовичском (всего 1 тыс. 276), Пушкиногорском (всего 621), Пустошкинском (всего 504) и Локнянском (всего 352) районах, по одному – в Пыталовском (всего 592), Куньинском (всего 469) и Дновском (всего 385) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 52 тыс. 230 жителей региона, выписались из медучреждений в связи с излечением – 44 тыс. 599, в том числе 308 – за минувшие 24 часа. Умерли 816 человек. Всего проведено 558 тыс. 611 исследований на COVID-19, из них 2 тыс. 396 – за прошедшие сутки.

«Рост заболеваемости продолжается, пусть и не такими темпами, как две недели назад. Новые меры приняты», – подчеркнул Михаил Ведерников.