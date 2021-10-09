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Политика / Власть

Через Telegram и Viber псковичи могут общаться с органами власти

9 октября 2021 года, 12:10

Чат-боты обратной связи, позволяющие жителям региона общаться с органами власти, запустили в Псковской области. Они были разработаны АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Запуск осуществился совместно с региональным Центром управления региона.

Через Telegram и Viber псковичи могут общаться с органами власти

Фото: Дарья Хваткова

Теперь жители Псковской области, сделав всего пару кликов в мессенджерах Viber и Telegram, смогут легко найти необходимую им информацию. В них уже доступны все актуальные данные по темам коронавируса, ЖКХ, образования и соцзащиты. Кроме того, через чат-ботов можно получить необходимые телефоны горячих линий или экстренных служб. Также с помощью них можно найти адрес ближайшего пункта вакцинации.

Функционал чат-ботов позволяет пользователям как направить свой вопрос в удобном формате, так и оперативно получить на них ответ от органов власти.

Чтобы воспользоваться чат-ботами, необходимо перейти по ссылке

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