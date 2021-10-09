До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 октября

В субботу, 9 октября, в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов и -2…+3 градусов – ночью, на севере до +7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно сообщениям синоптиков, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере Псковской области возможен небольшой дождь. В ночное время осадков не прогнозируется. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове преимущественно без осадков. Воздух в дневное время прогреется до +10…+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 градуса.

В Великих Луках дождей не ожидается. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11…+13 градусов. Ночью похолодает до -0...-2 градуса.