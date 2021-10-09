Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 октября

9 октября 2021 года, 10:00

В субботу, 9 октября, в Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +8…+13 градусов и -2…+3 градусов – ночью, на севере до +7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно сообщениям синоптиков, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере Псковской области возможен небольшой дождь. В ночное время осадков не прогнозируется. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове преимущественно без осадков. Воздух в дневное время прогреется до +10…+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 градуса.

В Великих Луках дождей не ожидается. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +11…+13 градусов. Ночью похолодает до -0...-2 градуса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Еще 225 человек заразились коронавирусом в Псковской области
QR-коды нужно предъявлять псковичам старше 18 лет
Через Telegram и Viber псковичи могут общаться с органами власти
Над деревней Черняковицы в Псковском районе запечатлели Млечный Путь
Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден народный артист России Владимир Рецептер
Итоги развития региональных Telegram-каналов обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
Свыше тысячи псковичей нарушили ковид-ограничения с начала осени
До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 9 октября
План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 58%

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг