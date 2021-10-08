Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден народный артист России Владимир Рецептер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил народного артиста России Владимира Рецептера медалью «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил народного артиста России Владимира Рецептера медалью «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Глава региона выразил благодарность режиссеру за огромный вклад в развитие театрального искусства и сферы культуры Псковской области в целом. По словам губернатора, он очень признателен Владимиру Рецептеру за идею проведения Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области.
«Это ярчайшее событие, меняясь и модернизируясь со временем, остается любимым как у жителей, так и у гостей региона», – подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал деятелю искусств творческих успехов и здоровья.
В ответ Владимир Рецептер поблагодарил главу региона за высокую оценку его творческой деятельности и подарил Михаилу Ведерникову подписанное авторское издание с рукописью стихотворения А.С. Пушкина «Русалка».
Владимир Рецептер – народный артист России, актер и режиссер, а также писатель и пушкинист. Он является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и премии Президента России. Кроме того, Владимир Рецептер выступает членом Всероссийского театрального общества и Союза писателей России.