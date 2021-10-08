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Общество

Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден народный артист России Владимир Рецептер

8 октября 2021 года, 19:55

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил народного артиста России Владимира Рецептера медалью «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден народный артист России Владимир Рецептер

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона выразил благодарность режиссеру за огромный вклад в развитие театрального искусства и сферы культуры Псковской области в целом. По словам губернатора, он очень признателен Владимиру Рецептеру за идею проведения Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области.

«Это ярчайшее событие, меняясь и модернизируясь со временем, остается любимым как у жителей, так и у гостей региона», – подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал деятелю искусств творческих успехов и здоровья.

Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден народный артист России Владимир Рецептер

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ответ Владимир Рецептер поблагодарил главу региона за высокую оценку его творческой деятельности и подарил Михаилу Ведерникову подписанное авторское издание с рукописью стихотворения А.С. Пушкина «Русалка».

Владимир Рецептер – народный артист России, актер и режиссер, а также писатель и пушкинист. Он является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и премии Президента России. Кроме того, Владимир Рецептер выступает членом Всероссийского театрального общества и Союза писателей России.

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