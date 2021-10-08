Медалью «За заслуги перед Псковской областью» награжден народный артист России Владимир Рецептер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил народного артиста России Владимира Рецептера медалью «За заслуги перед Псковской областью». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона выразил благодарность режиссеру за огромный вклад в развитие театрального искусства и сферы культуры Псковской области в целом. По словам губернатора, он очень признателен Владимиру Рецептеру за идею проведения Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области.

«Это ярчайшее событие, меняясь и модернизируясь со временем, остается любимым как у жителей, так и у гостей региона», – подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал деятелю искусств творческих успехов и здоровья.