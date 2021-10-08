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Общество / Здоровье

Свыше тысячи псковичей нарушили ковид-ограничения с начала осени

8 октября 2021 года, 19:26

Более одной тысячи псковичей привлекли к административной ответственности за нарушения коронавирусных ограничений с начала осени. Об этом сообщил представитель УМВД РФ по Псковской области Александр Никульников в ходе заседания оперштаба по коронавирусу 8 октября.

Свыше тысячи псковичей нарушили ковид-ограничения с начала осени

Фото: Дарья Хваткова

Он отметил, что в сентябре в регионе за нарушение коронавирусных ограничений к административной ответственности привлекли 944 псковича, в октябре – 302.

«Повышенное внимание направлено на пресечение нарушений в общественном транспорте. Ведутся проверки объектов торговли, общепита, кальянных, мониторинг сети о продаже поддельных сертификатов и справок», – отметил представитель регионального УМВД РФ.

Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, в свою очередь, подчеркнул, что с 1 по 8 октября на жителей Псковской области составили 33 протокола за нарушение масочного режима в автобусах, а с 1 сентября по 1 октября – всего 12 (их количество увеличилось в 2,5 раза).

По его словам, рейды также проводятся и на железнодорожном транспорте. Их количество увеличилось с октября. Ближайший запланирован на 11 число.

«В легковом такси перевозки тоже контролируются, проверено порядка 50 автомобилей, составлено три протокола за нарушение масочного режима», - подчеркнул Станислав Стармолотов. 

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