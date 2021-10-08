До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 9 октября

9 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9...+14 градусов и -3...+2 градуса – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
9 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9...+14 градусов и -3...+2 градуса – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 9 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы.