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Досуг / Погода

До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 9 октября

8 октября 2021 года, 18:56

9 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +9...+14 градусов и -3...+2 градуса – ночью. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +14 градусов прогнозируется в Псковской области 9 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 9 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы. 

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