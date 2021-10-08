План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 58%

На 58% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщила и. о. Руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября.
На 58% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщила и. о. Руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября.
С начала пандемии коронавирусной инфекции наибольший уровень заболеваемости был зафиксирован в Псковском, Новосокольническом, Плюсском, Дедовичском, Опочецком и других районах. Меньше заболевших были зарегистрированы в Себежском, Дновском, Печорском и Локнянском районах.
"Все видят,что фактически программа вакцинации провалена: привито примерно 30 процентов населения.И никакими силами вы людей не заставите пойти на эту процедуру :сейчас все понимают,что от вакцин умирают,что она не защищает от заболевания"...- из интервью Д.М.Н., Профессора Павла Воробьёва для Общественной Службы Новостей 22 сентября 2021 г.