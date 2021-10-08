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Общество / Здоровье

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 58%

8 октября 2021 года, 18:27

На 58% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщила и. о. Руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября.

План по вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 58%

Арсений Тимашов

С начала пандемии коронавирусной инфекции наибольший уровень заболеваемости был зафиксирован в  Псковском, Новосокольническом, Плюсском, Дедовичском, Опочецком и других районах. Меньше заболевших были зарегистрированы в Себежском, Дновском, Печорском и Локнянском районах.

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Бабулечка
22:13 08.10.2021

"Все видят,что фактически программа вакцинации провалена: привито примерно 30 процентов населения.И никакими силами вы людей не заставите пойти на эту процедуру :сейчас все понимают,что от вакцин умирают,что она не защищает от заболевания"...- из интервью Д.М.Н., Профессора Павла Воробьёва для Общественной Службы Новостей 22 сентября 2021 г.

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