Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

В Пскове в результате автомобильной аварии госпитализирована 12-летняя девочка. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

ДТП произошло 8 октября в Пскове у дома №38 по улице Коммунальной. Столкнулись автомобили Hyundai Sonata и Renault. В результате аварии госпитализирована 12-летняя девочка.

На месте происшествия работают ГИБДД, бригада скорой помощи и аварийно-спасательная служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.