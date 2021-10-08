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Происшествия / ДТП

Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

8 октября 2021 года, 17:40

В Пскове в результате автомобильной аварии госпитализирована 12-летняя девочка. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

Фото: Псковское агентство информации

ДТП произошло 8 октября в Пскове у дома №38 по улице Коммунальной. Столкнулись автомобили Hyundai Sonata и Renault. В результате аварии госпитализирована 12-летняя девочка.

На месте происшествия работают ГИБДД, бригада скорой помощи и аварийно-спасательная служба. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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