Запрет на проведение массовых мероприятий в Псковской области продлен до 31 октября

До 31 октября в Псковской области продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Соответствующие изменения в Указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавируса были согласованы на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью 8 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Введенный запрет не касается культурных мероприятий, которые возобновляются в регионе с 11 октября с 50% заполненностью залов. Посещение концертов и спектаклей будет доступно для зрителей старше 18 лет только по QR-кодам: при наличии сертификата о вакцинации или документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

Кроме того, запрет не распространяется и на некоторые спортивные мероприятия, в число которых входят соревнования профессиональных команд, отборы для участия в межрегиональных турнирах и формирование сборных области. Причём такие соревнования можно проводить только без зрителей.

Религиозные мероприятия в регионе также не рекомендуется проводить.

С 1 ноября без предъявление QR-кодов жителям Псковской области старше 18 лет нельзя будет посещать кинотеатры, фудкорты, музеи-заповедники, картинные галереи, театры, концертные залы, аквапарки и так далее.

Школы и колледжи 14-ти муниципалитетов Псковской области с 11 октября выходят с дистанционного обучения, а учреждения дополнительного образования ещё на неделю остаются в удалённом формате.

Гостиницы и санатории региона смогут заселять постояльцев не только по сертификату о вакцинации и ПЦР-тесту, но и по справке о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев.

Кроме того, в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для работающих жителей старше 65 лет. Также увеличивается необходимый процент вакцинированных в некоторых сферах. Ранее он был 60%, теперь привиться должны 80% сотрудников. Для работодателей при этом вводится требование предоставлять отчет о привитых.

Остальные ограничительные меры, в том числе масочный режим, соблюдение социальной дистанции, продлеваются в Псковской области до 30 ноября.

«Ситуация крайне тяжёлая, но мы приняли достаточный пакет мер и решений. И как будет развиваться ситуация, зависит от их соблюдения», – подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.