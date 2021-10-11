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Общество / Образование

Где получить образование международного уровня и пройти курс специалиста IT в Пскове?

11 октября 2021 года, 09:00

Компьютерная Академия Шаг продолжает осенний набор.

Где получить образование международного уровня и пройти курс специалиста IT в Пскове?

Фото Академии Шаг
Работники сферы IT являются одними из самых востребованных на современном рынке труда. В Пскове заработная плата IT-специалиста начального уровня стартует от 40 000 рублей. Теперь освоить эту профессию стало намного проще.

Крупный международный центр IT-образования Компьютерная Академия Шаг продолжает набор на дополнительное профессиональное обучение для взрослых в Пскове. По завершении программы выпускники получают диплом международного образца и смогут найти работу не только на просторах родины, но и за ее пределами.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании и готовит программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.

Главной особенностью академии является то, что обучение ведется с нуля независимо от возраста и базового уровня знаний. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам — 100% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели академии Шаг являются профессионалами IТ-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Где получить образование международного уровня и пройти курс специалиста IT в Пскове?

Фото Академии Шаг
Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 15 до 55 лет и выбрать следующие направления

• разработка программного обеспечения;

• компьютерная графика и дизайн;

• интернет-маркетинг;

• python;

• java;

• web-разработка.

Где получить образование международного уровня и пройти курс специалиста IT в Пскове?
Компьютерная Академия Шаг работает в 22 странах мира. Поступая в академию, студенты не просто получают образование мирового уровня — они становятся частью большого студенческого сообщества, могут, начав обучение в одной стране, закончить в другой. Начав обучение в Пскове, можно выпуститься, к примеру, в Рио-де-Жанейро или Сиэтле.

Узнать подробности и записаться на обучение можно всегда на сайте Академии (https://pskov.itstep.org/) или посетив бесплатное мероприятие, к примеру, такое, как «Старт в IT», которое состоится 21 октября в 18:30 в офисе Академии: г. Псков, Рижский пр-кт, д. 16, 2 этаж, оф. 218, 217.

Поспешите, количество мест ограничено!

 Компьютерная Академия ШАГ

г. Псков, Рижский пр-кт д. 16, 2 этаж, пом. 217, 218;

Тел. 7 (8112) 296-440,  +7 921 00-44-007

сайт: https://pskov.itstep.org/

ВКонтакте: https://vk.com/itsteppskov

Facebook: https://www.facebook.com/itsteppskov/

Instagram: https://www.instagram.com/itsteppskov/

Лицензия от «22» декабря 2020 г., номер 041186, выданная Департаментом образования г. Москва

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