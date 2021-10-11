Где получить образование международного уровня и пройти курс специалиста IT в Пскове?

Работники сферы IT являются одними из самых востребованных на современном рынке труда. В Пскове заработная плата IT-специалиста начального уровня стартует от 40 000 рублей. Теперь освоить эту профессию стало намного проще.

Крупный международный центр IT-образования Компьютерная Академия Шаг продолжает набор на дополнительное профессиональное обучение для взрослых в Пскове. По завершении программы выпускники получают диплом международного образца и смогут найти работу не только на просторах родины, но и за ее пределами.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании и готовит программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.

Главной особенностью академии является то, что обучение ведется с нуля независимо от возраста и базового уровня знаний. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам — 100% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели академии Шаг являются профессионалами IТ-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.