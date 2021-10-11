Где получить образование международного уровня и пройти курс специалиста IT в Пскове?

Компьютерная Академия Шаг продолжает осенний набор.
Компьютерная Академия Шаг продолжает осенний набор.
Крупный международный центр IT-образования Компьютерная Академия Шаг продолжает набор на дополнительное профессиональное обучение для взрослых в Пскове. По завершении программы выпускники получают диплом международного образца и смогут найти работу не только на просторах родины, но и за ее пределами.
Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании и готовит программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.
Главной особенностью академии является то, что обучение ведется с нуля независимо от возраста и базового уровня знаний. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам — 100% времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели академии Шаг являются профессионалами IТ-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
• разработка программного обеспечения;
• компьютерная графика и дизайн;
• интернет-маркетинг;
• python;
• java;
• web-разработка.
Узнать подробности и записаться на обучение можно всегда на сайте Академии (https://pskov.itstep.org/) или посетив бесплатное мероприятие, к примеру, такое, как «Старт в IT», которое состоится 21 октября в 18:30 в офисе Академии: г. Псков, Рижский пр-кт, д. 16, 2 этаж, оф. 218, 217.
Поспешите, количество мест ограничено!
Компьютерная Академия ШАГ
г. Псков, Рижский пр-кт д. 16, 2 этаж, пом. 217, 218;
Тел. 7 (8112) 296-440, +7 921 00-44-007
сайт: https://pskov.itstep.org/
ВКонтакте: https://vk.com/itsteppskov
Facebook: https://www.facebook.com/itsteppskov/
Instagram: https://www.instagram.com/itsteppskov/
Лицензия от «22» декабря 2020 г., номер 041186, выданная Департаментом образования г. Москва