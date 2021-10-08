Свыше 30 книжных памятников оцифровали в Псковской области

В рамках национального проекта «Культура» специалисты Псковской областной библиотеки оцифровали 35 книжных памятников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Псковская областная универсальная научная библиотека стала участником проекта «Книжные памятники», реализующегося в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Всего специалистами Центра оцифровки были созданы 35 копий изданий с ценными и редкими документами, пополнив, тем самым, три коллекции фонда Национальной электронной библиотек. В их число вошли «Ленинград в Великой Отечественной войне», «Книги императорского дома Романовых» и «Русская книга гражданского шрифта XVIII-первой четверти XIX в.в.».

Оцифрованные по национальному проекту документы книжных памятников доступны на портале «НЭБ. Книжные памятники». До конца декабря на данный ресурс выложат еще 8 тыс оцифрованных изданий, 2 тысячи из которых хранятся в региональных библиотеках.