В Псковской области до 80% увеличивается доля обязательной вакцинации работников некоторых сфер

Доля обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер в Псковской области увеличивается с 60 до 80%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Обязательной вакцинации от коронавируса, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Псковской области от 28 июня текущего года, подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования и торговли, общепита, общественного транспорта, соцработники и так далее. С корректировкой Постановления к ним также добавятся работники курьерских служб, гостиниц и пищевых производств.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, региональный Роспотребнадзор уже подготовил постановление, согласно которому все сотрудники старше 65 лет должны обязательно привиться от коронавируса: до 1 ноября -первым компонентом, до 1 декабря - вторым.