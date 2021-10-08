Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области до 80% увеличивается доля обязательной вакцинации работников некоторых сфер

8 октября 2021 года, 15:06

Доля обязательной вакцинации сотрудников некоторых сфер в Псковской области увеличивается с 60 до 80%. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В Псковской области до 80% увеличивается доля обязательной вакцинации работников некоторых сфер

Фото: Дарья Хваткова

Обязательной вакцинации от коронавируса, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача Псковской области от 28 июня текущего года, подлежат сотрудники медицинских организаций, сферы образования и торговли, общепита, общественного транспорта, соцработники и так далее. С корректировкой Постановления к ним также добавятся работники курьерских служб, гостиниц и пищевых производств.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, региональный Роспотребнадзор уже подготовил постановление, согласно которому все сотрудники старше 65 лет  должны обязательно привиться от коронавируса: до 1 ноября -первым компонентом, до 1 декабря - вторым.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Россельхозбанк рассказал о потенциале развития рынка агротуризма
Свыше 30 книжных памятников оцифровали в Псковской области
Самоизоляция для вакцинированных псковичей старше 65 лет отменяется
С 11 октября в Псковской области вводится допуск на мероприятия по QR-кодам
Очные занятия в учреждениях допобразования Псковской области остаются под запретом еще на неделю
Более 160 мест для ковидбольных собираются развернуть в районных больницах Псковской области
Мужчину признали виновным в совершенном 13 лет назад двойном убийстве в Псковской области
У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор
Набережные рек Великой и Псковы отремонтируют в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Вкусно или красиво?

Общество / Здоровье
6 октября 16:47

Вкусно или красиво?
Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)

Общество / Здоровье
5 октября 17:10

Псковская областная инфекционная больница: год первый (ИНФОГРАФИКА)
Она скажет «Поехали!»

Общество
5 октября 09:18

Она скажет «Поехали!»

Псковичка Юлия Пересильд отправится в космос для съемок в кино