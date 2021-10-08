Более 160 мест для ковидбольных собираются развернуть в районных больницах Псковской области

В районных и межрайонных больницах Псковской области планируется развернуть места для долечивания больных коронавирусом. Это добавит ещё 164 места, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 8 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона напомнил, что ранее уже была перепрофилирована для лечения ковидбольных Псковская межрайонная больница. Общий коечный фонд в результате составил 780 мест, что в половину больше, чем было вначале сентября. При этом сейчас свободными остаются менее 20% коек.

Михаил Ведерников отметил, что с начала прошлого месяца суточный прирост числа заболевших увеличился почти в два раза. Сейчас регистрируется свыше 200 новых случаев коронавируса в день.

Губернатор подчеркнул, что нагрузка на систему здравоохранения стремительно растёт и становится предельной.

Обратил внимание глава региона и на увеличение вызовов службы Скорой медицинской помощи. Если в августе было 500-550 вызовов в сутки, то сегодня их порядка 800. «Я хочу отметить, что это практически лимит возможностей скорой помощи», - заявил Михаил Ведерников.