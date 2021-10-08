Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Происшествия / Правосудие

Мужчину признали виновным в совершенном 13 лет назад двойном убийстве в Псковской области

8 октября 2021 года, 13:56

41-летний житель города Пскова был признан виновным в двойном убийстве, которое произошло 13 лет назад. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

Мужчину признали виновным в совершенном 13 лет назад двойном убийстве в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Следователи собрали доказательства, достаточные суду для вынесения приговора. С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей мужчину признали виновным в совершении убийства двух лиц в т.ч. одного заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В январе 2008 года пьяный 28-летний пскович вспомнил обиды и направился в дом сожительствующей пары в Пскове. Злоумышленник зарубил выбранных жертв топором, нанеся около 25 ударов по голове, и скрылся с места преступления.

Работа по раскрытию преступления продолжалась, несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу.

Следователи центрального аппарата СК России и регионального управления установили психологический контакт с ключевыми свидетелями, изначально дававшими ложные показания, чтобы расследование пошло по ложному следу. По итогу они дали правдивые показания.

В результате преступление раскрыли, а подозреваемых задержали. Задержанный был ранее судим за убийство и, после совершения вменяемого ему в настоящее время преступления, совершил и уже отбыл пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Россельхозбанк рассказал о потенциале развития рынка агротуризма
Свыше 30 книжных памятников оцифровали в Псковской области
В Псковской области до 80% увеличивается доля обязательной вакцинации работников некоторых сфер
Самоизоляция для вакцинированных псковичей старше 65 лет отменяется
С 11 октября в Псковской области вводится допуск на мероприятия по QR-кодам
Очные занятия в учреждениях допобразования Псковской области остаются под запретом еще на неделю
Более 160 мест для ковидбольных собираются развернуть в районных больницах Псковской области
У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор
Набережные рек Великой и Псковы отремонтируют в Пскове

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
14:40 08.10.2021

Для СМИ очень важно нынче подобрать именно такие фото- топор с кровью, нож с кровью,шприц, вкалывание его в человека. Побольше жути нагнать. Жизнь поменялась в обществе, и картинки соответственно, не в лучшую сторону. О патриотическом воспитании молодого поколения и речи нет, кроме как акции по сбору мусора или урны для голосования принести на дом,когда не просили об этом.

Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней