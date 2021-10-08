Мужчину признали виновным в совершенном 13 лет назад двойном убийстве в Псковской области

41-летний житель города Пскова был признан виновным в двойном убийстве, которое произошло 13 лет назад. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного Комитета.

Следователи собрали доказательства, достаточные суду для вынесения приговора. С учетом вердикта коллегии присяжных заседателей мужчину признали виновным в совершении убийства двух лиц в т.ч. одного заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В январе 2008 года пьяный 28-летний пскович вспомнил обиды и направился в дом сожительствующей пары в Пскове. Злоумышленник зарубил выбранных жертв топором, нанеся около 25 ударов по голове, и скрылся с места преступления.

Работа по раскрытию преступления продолжалась, несмотря на приостановление предварительного следствия по уголовному делу.

Следователи центрального аппарата СК России и регионального управления установили психологический контакт с ключевыми свидетелями, изначально дававшими ложные показания, чтобы расследование пошло по ложному следу. По итогу они дали правдивые показания.

В результате преступление раскрыли, а подозреваемых задержали. Задержанный был ранее судим за убийство и, после совершения вменяемого ему в настоящее время преступления, совершил и уже отбыл пятилетний срок за преступление на сексуальной почве.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.