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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Жители мегаполисов едут в Псков за новыми автомобилями

8 октября 2021 года, 12:59

Жители мегаполисов едут в Псков за новыми автомобилями, рассказали корреспонденту «Псковской правды» в автосалонах города. Среди покупателей есть петербуржцы, москвичи, а также жители отдалённых городов, например, Екатеринбурга и Новосибирска. По оценке одного из псковских дилеров, около четверти машин продаётся за пределы региона.

В качестве причин называется стоимость машин, которая в регионах оказалась ниже, чем в крупных городах, где, по словам покупателей, автосалоны начали накручивать цену.

При этом, отмечают дилеры, спрос на рынке сейчас превышает предложение, что привело и к росту цен на подержанные авто.

По данным «Авто.ру», последнее подорожание машин произошло в сентябре, когда стоимость бюджетных автомобилей увеличилась на 0,8%, а премиального класса — на 0,9%. С начала года в среднем машины подорожали на 7,8%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, к концу года прирост цен на авто достигнет 11%.

Подробнее о том, как обстоят дела на авторынке Псковской области, читайте здесь >>>

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