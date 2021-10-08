Жители мегаполисов едут в Псков за новыми автомобилями, рассказали корреспонденту «Псковской правды» в автосалонах города. Среди покупателей есть петербуржцы, москвичи, а также жители отдалённых городов, например, Екатеринбурга и Новосибирска. По оценке одного из псковских дилеров, около четверти машин продаётся за пределы региона.

В качестве причин называется стоимость машин, которая в регионах оказалась ниже, чем в крупных городах, где, по словам покупателей, автосалоны начали накручивать цену.

При этом, отмечают дилеры, спрос на рынке сейчас превышает предложение, что привело и к росту цен на подержанные авто.

По данным «Авто.ру», последнее подорожание машин произошло в сентябре, когда стоимость бюджетных автомобилей увеличилась на 0,8%, а премиального класса — на 0,9%. С начала года в среднем машины подорожали на 7,8%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, к концу года прирост цен на авто достигнет 11%.

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