Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Ущерб в 23 млн рублей нанесли пожары в 2021 году в Псковской области

8 октября 2021 года, 12:37

За прошедшие 9 месяцев 2021 года пожары в Псковской области нанесли материальный ущерб в размере 23 млн 129 тыс. рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Ущерб в 23 млн рублей нанесли пожары в 2021 году в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

За неполный 2021 год в области уже произошло 3 тыс. 211 пожаров. Жертвами огня стали 40 лиц без определенного рода деятельности, 20 человек пенсионного возраста, пять рабочих, три инвалида.

В частности в городах и райцентрах Псковской области за девять месяцев зафиксировали 1 тыс. 135 пожаров, материальный ущерб от которых составил 7 млн 304 тыс. рублей. Их жертвами стали 20 человек, 7 из них были в нетрезвом виде.

В сельской местности зарегистрировали 2 тыс. 76 пожаров. Материальный ущерб составил 15 млн 825 тыс. рублей. В результате погибли 48 человек, 9 из которых были пьяны.

Причинами пожаров назвали: неосторожное обращение с огнем (2658 случаев); поджоги (71 случай); нарушение правил устройства и эксплуатации печи (189 случаев); нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования 208 случаев); на транспорте (55 случаев).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Россельхозбанк рассказал о потенциале развития рынка агротуризма
Свыше 30 книжных памятников оцифровали в Псковской области
В Псковской области до 80% увеличивается доля обязательной вакцинации работников некоторых сфер
Самоизоляция для вакцинированных псковичей старше 65 лет отменяется
С 11 октября в Псковской области вводится допуск на мероприятия по QR-кодам
Очные занятия в учреждениях допобразования Псковской области остаются под запретом еще на неделю
Более 160 мест для ковидбольных собираются развернуть в районных больницах Псковской области
Мужчину признали виновным в совершенном 13 лет назад двойном убийстве в Псковской области
У Псково-Изборского музея-заповедника сменился директор

Комментарии

Авторизация
No comments
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней