Ущерб в 23 млн рублей нанесли пожары в 2021 году в Псковской области

За прошедшие 9 месяцев 2021 года пожары в Псковской области нанесли материальный ущерб в размере 23 млн 129 тыс. рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

За неполный 2021 год в области уже произошло 3 тыс. 211 пожаров. Жертвами огня стали 40 лиц без определенного рода деятельности, 20 человек пенсионного возраста, пять рабочих, три инвалида.

В частности в городах и райцентрах Псковской области за девять месяцев зафиксировали 1 тыс. 135 пожаров, материальный ущерб от которых составил 7 млн 304 тыс. рублей. Их жертвами стали 20 человек, 7 из них были в нетрезвом виде.

В сельской местности зарегистрировали 2 тыс. 76 пожаров. Материальный ущерб составил 15 млн 825 тыс. рублей. В результате погибли 48 человек, 9 из которых были пьяны.

Причинами пожаров назвали: неосторожное обращение с огнем (2658 случаев); поджоги (71 случай); нарушение правил устройства и эксплуатации печи (189 случаев); нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования 208 случаев); на транспорте (55 случаев).